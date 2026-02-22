Premio Mario Trufelli al via la prima edizione dedicata al Mezzogiorno e al Mediterraneo

Assostampa Basilicata ha annunciato l’avvio della prima edizione del Premio “Mario Trufelli”, dedicato al Mezzogiorno e al Mediterraneo. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare il giornalismo che racconta queste aree, spesso trascurate. La cerimonia si terrà nel Comune di Tricarico, coinvolgendo giornalisti locali e nazionali. La partecipazione è aperta a tutti coloro che si impegnano a narrare le storie di questa regione. La competizione si concluderà a breve.

Assostampa Basilicata, in collaborazione con il Comune di Tricarico e con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, promuove la prima edizione del Premio di Giornalismo “Mario Trufelli”. L’iniziativa, come si legge nella comunicazione diffusa dall’Ordine regionale, intende ricordare la figura del giornalista, poeta e scrittore che fu primo responsabile della redazione Rai Basilicata e primo presidente dell’Ordine lucano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assostampa Basilicata, istituito il 'Premio Mario Trufelli'A un anno dalla scomparsa di Mario Trufelli, il decano dei giornalisti lucani, poeta raffinato e rigoroso intellettuale, abbiamo scelto di ricordarlo con una iniziativa permanente e antiretorica, ... ansa.it