Al via la prima edizione di Expo Wild | presentata la nuova fiera dedicata al mondo outdoor natura e avventura

È stata presentata la prima edizione di Expo Wild, una nuova fiera dedicata al mondo outdoor, natura e avventura. L’evento si svolgerà nel polo fieristico e rappresenta un’importante occasione per appassionati e professionisti di esplorare le ultime novità nel settore.

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Expo Wild, la nuova manifestazione fieristica che arricchisce il calendario degli eventi dedicati al mondo outdoor, alla natura, all’esplorazione e alle attività all’aria aperta, che si terrà nel polo fieristico. Cataniatoday.it

