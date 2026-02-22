Premiato il recupero del parco di Villa Vitali

Il recupero del parco di Villa Vitali ha ricevuto un riconoscimento importante a Milano, durante la fiera “Myplant & Garden”. La causa è il lavoro di riqualificazione portato avanti dall’amministrazione comunale, che ha coinvolto volontari e professionisti del settore. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore del verde, interessati a scoprire le nuove strategie di riqualificazione urbana. La cerimonia si è svolta nel padiglione dedicato al florovivaismo.

Prestigioso riconoscimento per Fermo nell'ambito di " Myplant & Garden " a Milano, fiera professionale del florovivaismo, garden e paesaggio. La città ha ottenuto il premio vinto nella categoria " Verde urbano " per l'opera di recupero portata avanti dall'Amministrazione Comunale per il parco storico di Villa Vitali, riaperto nel 2025. A ritirarlo, il dirigente del settore tecnico del Comune Alessandro Paccapelo, il responsabile unico del procedimento sul recupero Giacomo Torresi e la direttrice dei lavori Roberta Fabiani. Il Parco storico di Villa Vitali è stato riaperto il 3 maggio 2025, dopo un importante progetto di recupero finanziato con i fondi Pnrr.