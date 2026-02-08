Il futuro di Villa Vitali Laboratori ed eventi il parco da vivere secondo le stagioni

Negli ultimi mesi, Villa Vitali diventa sempre più punto di riferimento per tutti i cittadini che vogliono vivere il parco tutto l’anno. Sono state organizzate attività, laboratori e eventi che cambiano con le stagioni, per coinvolgere scuole, associazioni e realtà culturali locali. L’obiettivo è trasformare il parco in un luogo vivo, dove la storia e l’energia della città si intrecciano in modo naturale.

Un parco per vivere deve avere bellezza e cura ma poi deve avere anche un'anima. L'anima di Villa Vitali porta la storia di 38 realtà cittadine, tra scuole, associazioni, realtà culturali che hanno messo in piedi una progettualità pensata per stagioni. Firmato ieri l'accordo tra il Comune e tutti coloro che hanno voglia di spendersi per quell'angolo di quiete e di storia, l'assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di un laboratorio permanente di apprendimento, di benessere psicofisico, una collaborazione che nasce dalla fiducia reciproca: "In situazioni come questa è la cultura che parla a tutti e si fa esperienza viva, che educa e non esclude, che crea uguaglianza, genera cittadinanza.

