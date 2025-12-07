Scontro sulla A5 | bimba di 2 mesi sbalzata fuori e investita da un' auto

AGI - Una bambina di due mesi è morta ieri sera in un incidente stradale sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano. La piccola viaggiava a bordo dell'auto condotta dalla mamma. Secondo quanto riportato dai media online la macchina è stata coinvolta in uno scontro. L'auto ha fatto una carambola, concludendo la corsa contro lo spartitraffico che separa le due direzioni di marcia. Nel momento dell'urto la bambina è stata sbalzata fuori dall'abitacolo della vettura ed è finita al centro della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni nella stessa direzione di marcia sopraggiungeva un' automobile che avrebbe travolto in pieno la piccola. 🔗 Leggi su Agi.it

