Bimba di 2 anni morta a Bordighera | Mamma ha viaggiato col cadavere della piccola in auto deceduta da ore

Una bambina di 2 anni è deceduta a Bordighera, e secondo le indagini, la madre avrebbe viaggiato con il corpo senza vita della piccola nell’auto per diverse ore. Le forze dell’ordine hanno scoperto che la bambina si trovava in casa del compagno della madre al momento della morte, ma la donna avrebbe caricato il suo corpo in macchina e l’avrebbe portata a casa, chiamando il 118 solo molte ore dopo, fingendo di averla trovata senza vita al risveglio. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo in quei momenti.

