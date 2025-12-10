confermata in appello la condanna a 4 anni per irene pivetti

In un'udienza di appello, Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni di reclusione. La politica si dice serena, convinta della propria innocenza e certa che la verità emergerà. La sentenza ha suscitato reazioni e riflessioni sul percorso giudiziario e sulle implicazioni di questa decisione.

“Chiunque si sarebbe aspettato una sentenza diversa. Io sono molto tranquilla perché la verità verrà fuori e la verità è che sono innocente“. Così Irene Pivetti ex presidente della Camera dei deputati ha commentato questa mattina la sentenza della corte d’appello di Milano che ha confermato la sua condanna a quattro anni di carcere per evasione fiscale e auto riciclaggio. La Pivetti era stata condannata in primo grado in base alle indagini della Procura di Milano sulla compravendita di maschere anti-COVID all’epoca dell’emergenza pandemica. Nelle indagini era emerso anche l’acquisto con i fondi dell’azienda gestita dalla Pivetti di tre Ferrari che aveva fatto scattare anche l’accusa di auto riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it