Omicidio Maimone confermata in appello condanna per Francesco Pio Valda
La Corte di Assise di Appello di Napoli – come anticipa Il Mattino – ha confermato la condanna all’ergastolo per Francesco Pio Valda, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, il giovane ucciso con un colpo di pistola al culmine di una lite nata per un futile motivo: un paio di scarpe sporcate. Una vicenda . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
