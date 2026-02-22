Possibili brutte intenzioni L’ambiguità del reale

Un episodio di comportamento scorretto ha coinvolto un giovane che, secondo le testimonianze, agisce con intenti poco trasparenti. La sua condotta ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, che temono possibili conseguenze negative. La situazione si complica ulteriormente perché nessuno sembra disposto a intervenire o a chiarire le reali intenzioni del ragazzo. La vicenda resta aperta, mentre i residenti osservano con attenzione gli sviluppi.

Ma che piccola storia ignobile mi tocca raccontare
Così solita e banale come tante
Che non merita nemmeno due colonne su un giornale
O una musica o parole un po' rimate
Che non merita nemmeno l'attenzione della gente
Quante cose più importanti hanno da fare
Se tu te la sei voluta, a loro non importa niente
Te l'avevan detto che finivi male

(Francesco Guccini. Piccola storia ignobile, 1976)

"L'ignoranza in fisica può produrre degl'inconvenienti, ma non delle iniquità; e una cattiva istituzione non s'applica da sé".

(Alessandro Manzoni, Introduzione della Storia della Colonna Infame, 1840)

Per una strana deformazione professionale mi sto abituando a partire dall'arte, a guardare il mondo con gli occhi dell'arte.