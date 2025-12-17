Calciomercato Roma Dybala lascerà? Le intenzioni della squadra giallorossa e e del ragazzo
Il futuro di Dybala rimane al centro delle attenzioni nel calciomercato della Roma. Tra desideri della dirigenza, ambizioni personali e voci di mercato, il destino della Joya si intreccia con sogni e strategie di club e giocatore. La possibile partenza o permanenza si gioca tra l’interesse del Boca Juniors e le volontà di Paulo, rendendo il suo destino ancora tutto da scrivere.
Calciomercato Roma, Dybala al centro del progetto: il Boca sogna, la Joya resta Il nome di Paulo Dybala continua a essere centrale nelle discussioni di Calciomercato Roma, soprattutto per l’interesse sempre vivo del Boca Juniors. Il club argentino sogna da tempo di riportare in patria uno dei talenti più rappresentativi del calcio albiceleste e ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
