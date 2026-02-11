Abbiamo giocato una buona partita dichiara il tecnico
La Dinamo Sassari ha affrontato la partita contro Saragozza con sicurezza, offrendo una prestazione convincente. Il tecnico ha commentato che la squadra ha giocato bene, mostrando progressi nella costruzione del gioco e nel ritmo. I giocatori sono stati concentrati e attenti, e i risultati si sono visti in campo.
Dinamo Sassari propone una prestazione solida contro Saragozza, offrendo una lettura chiara di come la squadra stia consolidando idee e ritmo in questa fase della stagione. L'esito evidenzia una gestione efficace dell'inizio e la capacità di tradurre il lavoro di preparazione in risultati concreti sul parquet. dinamo sassari ha imposto ritmo e attenzione fin dai primi minuti, con idee chiare e una tanta intensità che hanno permesso di mettere in difficoltà l'avversario fin dall'inizio della gara. Il confronto è partito con Saragozza più rilassata, mentre la squadra di casa ha sfruttato la situazione per controllare il gioco e costruire un margine progressivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
