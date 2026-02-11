La Dinamo Sassari ha affrontato la partita contro Saragozza con sicurezza, offrendo una prestazione convincente. Il tecnico ha commentato che la squadra ha giocato bene, mostrando progressi nella costruzione del gioco e nel ritmo. I giocatori sono stati concentrati e attenti, e i risultati si sono visti in campo.

Dinamo Sassari propone una prestazione solida contro Saragozza, offrendo una lettura chiara di come la squadra stia consolidando idee e ritmo in questa fase della stagione. L'esito evidenzia una gestione efficace dell'inizio e la capacità di tradurre il lavoro di preparazione in risultati concreti sul parquet. dinamo sassari ha imposto ritmo e attenzione fin dai primi minuti, con idee chiare e una tanta intensità che hanno permesso di mettere in difficoltà l'avversario fin dall'inizio della gara. Il confronto è partito con Saragozza più rilassata, mentre la squadra di casa ha sfruttato la situazione per controllare il gioco e costruire un margine progressivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Abbiamo giocato una buona partita, dichiara il tecnico

