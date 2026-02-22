Pos e scontrini cosa cambia dal 2026 | le nuove regole per negozi e locali

Dal 1° gennaio, l’obbligo di collegare Pos e registratori telematici ha coinvolto negozi e locali, innescando nuove regole. La misura mira a contrastare l’evasione fiscale e garantire trasparenza nelle operazioni. Molti esercizi hanno dovuto aggiornare le apparecchiature o adottare sistemi compatibili. La normativa si applica a tutte le attività commerciali con fatturato superiore a una certa soglia. Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino al 2026, quando entreranno in vigore ulteriori modifiche.

