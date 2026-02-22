Porto | gestione pubblica stabile e di lungo periodo

Da ilrestodelcarlino.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il porto ha adottato una gestione pubblica stabile e di lungo periodo per affrontare le criticità accumulate negli ultimi quarant’anni. La creazione della consulta mira a coinvolgere attivamente le istituzioni locali nella pianificazione delle operazioni. Questa svolta si basa sulla volontà di migliorare l’efficienza e la trasparenza delle attività portuali. Il cambiamento mira a rilanciare lo sviluppo economico e a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato.

porto gestione pubblica stabile e di lungo periodo
© Ilrestodelcarlino.it - "Porto: gestione pubblica, stabile e di lungo periodo"

Gestione in mano pubblica e istituzione della consulta sono elementi considerati dirompenti e innovativi rispetto ad una strutturazione portuale che in 40 anni ha prodotto poco o nulla. Sono concetti presenti in una nota stampa del presidente della lega navale italiana, sezione di Porto San Giorgio, Girolamo Emiliani, che è anche utente del porto dal 2015. Emiliani sceglie di manifestare il proprio pensiero alla vigilia dell’avvio dei lavori, avvenuto ieri, dalla consulta permanente del porto con la quale, a suo dite, il futuro del Marina di Porto San Giorgio torna al centro dell’attenzione cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gestione idrica, ora i Comitati chiedono chiarezza per la gestione pubblicaIl TAR Campania ha annullato il bando sulla gestione idrica regionale, sollevando polemiche e dubbi sulla gestione pubblica dell’acqua.

Consoli: "Ora strategia a lungo periodo"La vertenza Giano torna sotto i riflettori dopo l’incontro di lunedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Warden Chronicles: Justice in the Backcountry

Video Warden Chronicles: Justice in the Backcountry

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Porto: gestione pubblica, stabile e di lungo periodo; Marina, luogo per soli diportisti o un’area strategica di tutta la città?; Porto, Emiliani (Lni): Ora gestione pubblica stabile, responsabilità collettiva.

Porto, risparmio da 90mila euro annui con la gestione diretta del demanioRegole chiare, gestione pubblica e risorse che tornano alla città. È questa la linea seguita dall’Amministrazione comunale nella gestione del demanio marittimo e dell’area portuale, un settore ... senigallianotizie.it

Porto turistico, gestione alla partecipata SgdsLa giunta Vesprini tira dritto nonostante la contrarietà dell’opposizione. C’è la delibera, infatti la Marina dovrà lasciare i locali entro il 25 maggio. . La relazione del responsabile unico ... ilrestodelcarlino.it