Porto | gestione pubblica stabile e di lungo periodo

Il porto ha adottato una gestione pubblica stabile e di lungo periodo per affrontare le criticità accumulate negli ultimi quarant’anni. La creazione della consulta mira a coinvolgere attivamente le istituzioni locali nella pianificazione delle operazioni. Questa svolta si basa sulla volontà di migliorare l’efficienza e la trasparenza delle attività portuali. Il cambiamento mira a rilanciare lo sviluppo economico e a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato.

Gestione in mano pubblica e istituzione della consulta sono elementi considerati dirompenti e innovativi rispetto ad una strutturazione portuale che in 40 anni ha prodotto poco o nulla. Sono concetti presenti in una nota stampa del presidente della lega navale italiana, sezione di Porto San Giorgio, Girolamo Emiliani, che è anche utente del porto dal 2015. Emiliani sceglie di manifestare il proprio pensiero alla vigilia dell'avvio dei lavori, avvenuto ieri, dalla consulta permanente del porto con la quale, a suo dite, il futuro del Marina di Porto San Giorgio torna al centro dell'attenzione cittadina.