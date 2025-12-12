gestione idrica ora i comitati chiedono chiarezza per la gestione pubblica

Il TAR Campania ha annullato il bando sulla gestione idrica regionale, sollevando polemiche e dubbi sulla gestione pubblica dell’acqua. Il Coordinamento “Acqua Bene Comune Avellino Aspettando Godot” critica l’operato della Regione, evidenziando errori e tentativi di privatizzazione, in un contesto di incertezza e confronto sulle future politiche idriche.

Tempo di lettura: 3 minuti Il TAR Campania ha bocciato il bando sulla gestione idrica regional e, e il Coordinamento “Acqua Bene Comune Avellino Aspettando Godot” fa una amara disamina: “fermando di fatto la gara dell’acqua e mettendo a nudo gli errori d’impostazione della Regione a guida Vincenzo De Luca che, negli ultimi giorni del suo mandato, aveva cercato di blindare la privatizzazione. Il detto napoletano “A gatta pe’ jì ‘e pressa, facette ‘e figlie cecate”, mai come questa volta si è rivelato azzeccato. Il presidente uscente, nella fretta di accelerare sulla privatizzazione della risorsa, non ha fatto bene i conti ed il suo operato non è sfuggito alla censura dei giudici del Tribunale amministrativo regionale che hanno congelato l’intera procedura fino all’11. Anteprima24.it

Gestione idrica, il Comitato Sannita ABC: ‘TAR smonta bando regionale. Ora si rispetti il referendum e si avvii la ripubblicizzazione’ - Il Comitato Sannita ABC accoglie con soddisfazione la decisione del TAR Campania che ha sospeso il bando regionale per l’affidamento della gestione idrica, bloccando di fatto la gara fino all’udienza ... ntr24.tv

Gestione idrica ex Eas, 13 sindaci contrari a una norma del ddl Stabilità - PALERMO – Tredici sindaci, da Erice a Poggioreale, chiedono all’Ars e al governo di ritirare o bocciare l’articolo 16 del Disegno di legge di Stabilità. livesicilia.it

Apprendiamo delle indagini in corso sulla gestione dell’emergenza idrica che ha colpito Andora nel 2022 e 2023. Attendiamo con rispetto il lavoro degli investigatori e della Procura della Repubblica. L’accertamento della verità è un atto dovuto ai cittadini, a - facebook.com facebook

Gestione idrica ex Eas, 13 sindaci contrari a una norma del ddl Stabilità dlvr.it/TPm1V4 #Sicilia #LiveSicilia x.com