Porto commerciale di Fiumicino pressing per accelerare su secondo e terzo stralcio

Fiumicino – Il porto commerciale di Fiumicino torna al centro dell’agenda politica regionale con una richiesta precisa: imprimere un’accelerazione concreta al secondo e terzo stralcio dell’opera. Con il primo intervento sulla darsena pescherecci ormai in fase avanzata, si apre ora una partita decisiva per il futuro dello scalo. A rilanciare il tema è la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Michela Califano, che nei prossimi giorni presenterà una mozione indirizzata al presidente della Regione, Francesco Rocca. L’obiettivo è sollecitare formalmente il Governo affinché, insieme all’Autorità di Sistema Portuale, vengano programmati e progettati i successivi interventi, con la definizione di un cronoprogramma esecutivo certo e l’individuazione delle risorse necessarie per il completamento del Porto commerciale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

