Fiumicino | operaio ferito sul tetto di un centro commerciale soccorso dai pompieri

Un operaio è caduto e si è ferito mentre lavorava sul tetto di un centro commerciale a Fiumicino. I pompieri sono intervenuti subito per soccorrerlo. Le sue condizioni sono ancora da chiarire.

Un operaio è rimasto ferito mentre si trovava sul tetto di un centro commerciale situato a Fiumicino, in provincia di Roma. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 del mattino, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in via Giulio Romano. Intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo le prime informazioni, l'operaio è rimasto contuso sul lastrico solare per cause che sono attualmente in fase di accertamento. Gli specialisti del soccorso hanno immobilizzato l'uomo e, grazie all'ausilio di un'autoscala, lo hanno trasportato al piano strada. Qui, è stato consegnato agli operatori sanitari prontamente intervenuti per fornirgli le cure necessarie.

