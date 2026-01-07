The karaoke show | nuovo appuntamento all’Imperatore bar di Porto Cesareo

Il karaoke show torna venerdì 9 gennaio all’Imperatore Bar di Porto Cesareo. Dopo le serate precedenti, l’evento offre l’opportunità di divertirsi cantando in un ambiente accogliente e informale. Un’occasione per trascorrere una serata in compagnia, con musica e relax. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano esprimersi attraverso il canto, senza pressioni, in un contesto semplice e spontaneo.

Dopo il successo delle precedenti serate, The Karaoke Show torna con un nuovo imperdibile appuntamento venerdì 9 gennaio all’Imperatore Bar di Porto Cesareo. Il format, che unisce karaoke e musica dal vivo, continua a coinvolgere il pubblico trasformando ogni partecipante nel vero protagonista. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - The karaoke show: nuovo appuntamento all’Imperatore bar di Porto Cesareo Leggi anche: The karaoke show torna all’Imperatore bar di Porto Cesareo Leggi anche: Maiori, alla tendostruttura del Porto arriva lo show "Bar Italia" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cacciatori di Demoni K-Pop: dove cantare le brani della colonna sonora dell’animazione con i vostri figli a Parigi?; AL COMPLETO - Cenone di San Silvestro 2025 con musica live e karaoke al Rifugio Val Formica - 31 dicembre 2025; Maurizio Battista torna in teatro con il nuovo show Uno, nessuno, centomila; Mazzariello: «Siano-Sanremo il mio viaggio comincia così». Ristorante Club Sottovento Numana (Marche) Sabato 10 Gennaio Show Dinner e Disco Domenica 11 Gennaio Cena Karaoke + Kasino Latino Venerdì 23 Gennaio Jerry Calà concert show Prenotazione cena o tavolo al 339-4339511 Lino Del Bianco www.an - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.