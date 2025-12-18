Scuole più sicure segnalazioni e interventi più rapidi | nuovo sistema per l’edilizia scolastica

Un nuovo sistema innovativo rivoluziona la sicurezza delle scuole italiane, facilitando la segnalazione tempestiva di criticità e accelerando gli interventi di manutenzione. Progettato per garantire ambienti più sicuri e affidabili, questo strumento unico permette una gestione più efficiente delle emergenze, anche nei periodi più delicati come l’estate, contribuendo a creare un ambiente scolastico più protetto e resiliente.

