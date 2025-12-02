Sicilia in arretramento morale l’affondo di Ida Carmina | Serve un sussulto etico Schifani vada a casa

Le denunce del sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo e dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice tornano al centro del dibattito politico siciliano. A rilanciarle è l’onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle, che parla di “un pericoloso arretramento morale” e invoca un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it