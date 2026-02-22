Pontecagnano chiesto lo stato di calamità dopo le mareggiate

A causa delle intense mareggiate che hanno danneggiato le spiagge e le strade, la Giunta di Pontecagnano Faiano ha deciso di chiedere ufficialmente alla Regione Campania di dichiarare lo stato di calamità. L’ente ha inviato la richiesta dopo aver valutato i danni alle infrastrutture e alle attività turistiche locali. La decisione mira a ottenere fondi di emergenza per riparare i danni e sostenere le imprese colpite. La richiesta ora passa alla Regione per l’approvazione.

Alla base del provvedimento le violente mareggiate che tra i mesi di gennaio e febbraio si sono abbattute in modo incessante sul territorio La Giunta di Pontecagnano Faiano ha approvato la richiesta formale alla Regione Campania per il riconoscimento dello stato di calamità. Alla base del provvedimento le violente mareggiate che tra i mesi di gennaio e febbraio si sono abbattute in modo incessante sul territorio, causando seri danni alle attività balneari e ai residenti. Per questa ragione, l'Esecutivo ha demandato agli uffici comunali il compito di avviare un'immediata e puntuale ricognizione sul campo.