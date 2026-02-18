Pontecagnano mareggiate e danni sul litorale | l' opposizione chiede lo stato di calamità

A Pontecagnano, le recenti mareggiate hanno provocato danni significativi sul litorale, spingendo alcuni consiglieri a chiedere lo stato di calamità naturale. Giuseppe Bisogno, Mariella dell’Angelo, Donato Pierro e Raffaele Silvestri hanno presentato questa mattina una richiesta ufficiale al Sindaco e alla Giunta. La loro richiesta mira a ottenere subito i fondi e le misure di emergenza necessarie per riparare le zone colpite. La richiesta arriva dopo che le onde hanno travolto alcune parti della spiaggia e danneggiato le infrastrutture turistiche.

Istanza congiunta di quattro consiglieri di minoranza per l'attivazione delle procedure regionali dopo i danni al litorale. Nel mirino i ritardi sul ripascimento e la sicurezza della SP175 I consiglieri comunali Giuseppe Bisogno e Mariella dell'Angelo (Città Pubblica), Donato Pierro (Legati Città Protagonista) e Raffaele Silvestri (Fratelli d'Italia) hanno protocollato questa mattina una richiesta urgente al Sindaco e alla Giunta per l'immediata attivazione delle procedure di dichiarazione dello Stato di Emergenza e Calamità Naturale. L'iniziativa congiunta nasce dalla necessità di rispondere tempestivamente ai danni causati dalle ultime mareggiate che hanno colpito la fascia costiera, la litoranea Magazzeno e la SP175.