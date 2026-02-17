Ponte romano sulla Flaminia sempre a rischio
Il ponte romano sulla Flaminia tra Cagli e Cantiano si indebolisce a causa delle continue infiltrazioni d'acqua. La piena eccezionale di alcuni anni fa ha provocato danni significativi alla struttura, aggravando il rischio di crollo. Un problema che mette in pericolo la sicurezza dei residenti e degli automobilisti che attraversano l’area.
Un ponte e un muro sempre più a rischio sull’antica Flaminia. Il riferimento è in primis per l’antico Ponte Romano tra Cagli e Cantiano rimasto alquanto danneggiato dalla piena eccezionale del settembre di qualche anno fa. Subito dopo l’evento era stato chiuso al traffico veicolare interrompendo il collegamento parallelo alla vicina Superstrada sulla antica consolare che era da sempre ugualmente frequentata da turisti presso un locale di ristoro e di residenti nella frazione Foci. Inoltre in casi eccezionali con la chiusura del traffico sulla Superstrada aveva consentito una importante alternativa senza alcuna interruzione per il collegamento di tanti veicoli giornalieri tra Marche ed Umbria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Una nuova rotatoria sulla Flaminia Vecchia
Una nuova rotatoria sta per essere realizzata sulla Flaminia Vecchia, in via Falminia Vecchia vicino a villa Redenta.
Tamponamento sulla Flaminia, due persone trasportate in ospedale
Un incidente si è verificato questa sera in via Flaminia, all’incrocio con via Conca, coinvolgendo due veicoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Inaugurato il nuovo ponte sulla provinciale FlaminiaFiniti i lavori di rifacimento del manto stradale, ieri mattina la Provincia ha inaugurato il nuovo ponte sulla strada provinciale 3 Flaminia, in località Ponte degli Alberi. Il cantiere, aperto il ... ilrestodelcarlino.it
Porto Torres adesso: il ponte romano di età Tiberiana della colonia di Turris Libisononis sulla via a Tibula Sulcos (inizio I secolo d.C.) dopo l'esondazione del Rio Turritano Cortesia Davide Tellini - facebook.com facebook