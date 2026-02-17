ponte romano sulla flaminia sempre a rischio

Il ponte romano sulla Flaminia tra Cagli e Cantiano si indebolisce a causa delle continue infiltrazioni d'acqua. La piena eccezionale di alcuni anni fa ha provocato danni significativi alla struttura, aggravando il rischio di crollo. Un problema che mette in pericolo la sicurezza dei residenti e degli automobilisti che attraversano l’area.

Un ponte e un muro sempre più a rischio sull’antica Flaminia. Il riferimento è in primis per l’antico Ponte Romano tra Cagli e Cantiano rimasto alquanto danneggiato dalla piena eccezionale del settembre di qualche anno fa. Subito dopo l’evento era stato chiuso al traffico veicolare interrompendo il collegamento parallelo alla vicina Superstrada sulla antica consolare che era da sempre ugualmente frequentata da turisti presso un locale di ristoro e di residenti nella frazione Foci. Inoltre in casi eccezionali con la chiusura del traffico sulla Superstrada aveva consentito una importante alternativa senza alcuna interruzione per il collegamento di tanti veicoli giornalieri tra Marche ed Umbria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

