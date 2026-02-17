Flaminia a rischio | ponte romano e muro storico attendono interventi allerta dopo l’alluvione
La strada Flaminia, tra Cagli e Cantiano, rimane chiusa a causa di un ponte romano danneggiato e di un muro storico pericolante, a seguito dell’alluvione che ha colpito la zona la scorsa settimana. I lavori di riparazione sono ancora in ritardo, mentre le piogge intense hanno aggravato la situazione. Un passante ha riferito di aver visto parti di pietra staccarsi dal ponte e di alcune crepe profonde nel muro secolare.
La Flaminia a Rischio: Un Ponte Romano e un Muro Secolare Attendono Interventi Urgenti. Il ponte romano sulla via Flaminia, a cavallo tra Cagli e Cantiano nelle Marche, e un tratto di muro di sostegno nel centro storico di Cagli, sono ancora in condizioni precarie. Nonostante la disponibilità di fondi e ripetuti allarmi, i lavori di restauro non sono partiti, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini e la conservazione di un patrimonio storico inestimabile. L’Allarme Dopo l’Alluvione: Un Ponte Vulnerabile e una Viabilità Compromessa. L’emergenza è diventata più acuta dopo l’alluvione che ha colpito Cantiano, danneggiando significativamente il ponte e interrompendo la strada parallela alla Superstrada.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ponte romano sulla Flaminia sempre a rischio
Il ponte romano sulla Flaminia tra Cagli e Cantiano si indebolisce a causa delle continue infiltrazioni d'acqua.
