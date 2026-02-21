Pollenza picchia la madre e sparisce Ricerche in corso al porto

Un episodio violento ha coinvolto un uomo a Pollenza, dove ha aggredito la madre durante un litigio in casa e poi è scomparso nel nulla. Le forze dell’ordine cercano l’uomo tra il porto e le zone circostanti, temendo che possa essere in difficoltà o mettere a rischio la propria sicurezza. La famiglia ha chiamato le autorità, che hanno avviato le ricerche con l’ausilio di cani e droni. Le ricerche proseguono senza sosta.

Pollenza (Macerata), 21 febbraio 2026 – Un litigio violento con la madre, in casa a Pollenza, e poi la fuga disperata. Ieri sera, intorno alle 21.40, un ventenne del paese, per cause in corso di accertamento, ha picchiato sua madre. Erano soli in casa, il marito della donna con il figlio maggiore erano usciti. A cena ci sarebbe stata una discussione. All'improvviso la vicina ha sentito gridare e chiedere aiuto, così ha chiamato subito i soccorsi e il marito della donna. Nel frattempo il figlio ventenne, dopo averla aggredita, probabilmente sotto choc per aver ridotto la mamma in quel modo, è scappato di casa senza prendere neanche il cellulare.