Poggibonsi rafforza la tutela di ambiente e animali. Ieri mattina, l’associazione Anpana ha inaugurato due nuovi mezzi, uno per il soccorso agli animali e l’altro per le operazioni di protezione civile. I veicoli sono già operativi e pronti a intervenire nelle emergenze della Valdelsa, migliorando le risposte alle esigenze della comunità.

Poggibonsi città più ‘tutelata’, grazie ai nuovi mezzi a disposizione di Anpana. La sezione territoriale senese dell’associazione nazionale protezione animali, natura e ambiente ha inaugurato ieri mattina due veicoli, uno per il soccorso agli animali e un altro per le operazioni di protezione civile, ora a disposizione delle esigenze della comunità della Valdelsa. Notevole partecipazione di volontari e di addetti ai servizi, a Poggibonsi negli spazi di via Sardegna per il taglio del nastro e nel bar pasticceria Tiffany per l’incontro e il successivo buffet voluto da Anpana, che nella circostanza ha accolto rappresentanti delle altre associazioni attive nella rete locale di protezione civile, Misericordie di Poggibonsi e di Staggia Senese, Pubblica assistenza, Vab Valdelsa, con il coordinamento della Polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e le eccellenze. Anpana: due investimenti su ambiente e animali

Approfondimenti su Poggibonsi Anpana

La benedizione degli animali, giunta alla sua dodicesima edizione, si svolgerà domenica 18 gennaio alle 15.

Nel 2025, Anpana Lucca ha registrato un record di interventi, recuperando complessivamente 474 animali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Poggibonsi Anpana

Argomenti discussi: Poggibonsi e le eccellenze. Anpana: due investimenti su ambiente e animali; Poggibonsi, torna ''Operazione Frittella!!'': dolci di Carnevale in Piazza Rosselli; Valentino Galgani è il nuovo presidente di Cantine Vivito; Sport e giovani: rinasce lo Stadio Leonardo Frosali di Barberino.

Calcio femminile. Poggibonsi Women ammesso al campionato di EccellenzaNon un salto di categoria ottenuto sul campo di gioco, ma sempre un traguardo rilevante per un club che da poche stagioni è presente nel panorama del calcio femminile. Il Poggibonsi Women guidato dal ... lanazione.it

Poggibonsi e le tradizioni. Cento anni di passione per ‘La Bottega Calattini’Nell’attuale sede in via Montenero laboratorio, falegnameria e area espositiva convivono armoniosamente in uno spazio dedicato al mobile artigianale. Un secolo al fianco della comunità di Poggibonsi. lanazione.it

Accorpamenti scolastici: San Gimignano e Poggibonsi ribadiscono la contrarietà e chiedono garanzie... - facebook.com facebook