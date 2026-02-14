Poggibonsi e le eccellenze Premio Tradizione civica assegnato a Pratelli-Minghi

Il premio Tradizione civica di Poggibonsi è stato assegnato a Pratelli e Minghi sabato 21 febbraio, a causa del loro impegno duraturo nel promuovere la cultura e l’assistenza sociale nella comunità. La cerimonia si è svolta nel centro storico, con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno riconosciuto il contributo dei due premiati attraverso discorsi e mostre dedicate.

Riconoscimento alle figure notevoli di Poggibonsi, nei campi della cultura e dell'impegno sociale. Sabato 21 febbraio la seconda edizione del premio Tradizione civica, che ha cadenza biennale (nel 2024 i motivi conduttori erano stati imprenditoria e solidarietà). Iniziativa a cura della Pro Loco con il patrocinio del Comune: appuntamento alle 9,30 nella Sala Quadri del Municipio. Un evento, spiegano i promotori, "finalizzato a porre in evidenza aspetti e valori della vita contemporanea della comunità tramite l'operato e i meriti di personalità, donne e uomini che hanno contribuito alla crescita civile della comunità".