CALCIO SERIE D San Donato Tavarnelle fa i conti con l’infermeria
Il San Donato Tavarnelle si confronta con una situazione complicata a causa degli infortuni che stanno colpendo la rosa, mettendo a rischio la prestazione nella penultima giornata del girone di andata di Serie D. La squadra si trova a dover gestire numerose assenze, che potrebbero influenzare il risultato e il prosieguo del campionato.
L’infermeria continua a tormentare il San Donato Tavarnelle e rischia di condizionare pesantemente la penultima giornata del girone di andata di serie D. Domenica, al "Pianigiani", arriva la capolista Grosseto del tecnico Indiani, con i gialloblù costretti a fare i conti con assenze pesanti. Dopo gli stop di Nardella e Pecchia, il tecnico Bonuccelli potrebbe perdere anche il suo uomo di maggiore fantasia: Doratiotto. Il trequartista, uscito malconcio a Foligno per un colpo al ginocchio, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, i cui esiti sono attesi in queste ore. Se fosse confermato il coinvolgimento del crociato, non sarà della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
