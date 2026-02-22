Pnrr scattano le semplificazioni La Cna | Un risparmio di 2 mld all’anno interessate 800 mila Pmi

Il decreto PNRR entra in vigore, portando con sé oltre 20 semplificazioni richieste dalla Cna. La misura mira a ridurre i costi e i tempi per le imprese, coinvolgendo circa 800 mila piccole e medie aziende. La Cna stima un risparmio di 2 miliardi di euro all’anno grazie a queste modifiche. Le nuove norme riguardano principalmente procedure burocratiche e adempimenti amministrativi, facilitando l’accesso ai fondi. Le imprese attendono ora di vedere i primi effetti concreti.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto PNRR diventa operativo un pacchetto di oltre 20 semplificazioni più volte sollecitate dalla Cna. Si tratta di misure che toccano direttamente oltre 800mila imprese e potenzialmente quelle interessate sono oltre un milione. Un risultato di grande importanza per il sistema delle piccole imprese. Il pacchetto consente di ridurre il costo della burocrazia di circa 2 miliardi l’anno con un risparmio di 1.500-2mila euro per ogni impresa. Il monte ore dedicato alle pratiche burocratiche scenderà da 313 a 263 ore, che si traducono in 30 – 50 ore in meno l’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Banche italiane: 1,8 mld allo Stato con l’affrancazione degli extraprofitti del 2023 e risparmio fiscale di 800 milioni.Le banche italiane hanno versato 1,8 miliardi di euro allo Stato, ottenendo un risparmio fiscale di 800 milioni grazie all’affrancazione delle riserve derivanti dagli extraprofitti del 2023. Isee, carta d’identità e aiuti alle Pmi: tutte le semplificazioni in arrivoIl governo annuncia nuove semplificazioni per cittadini e imprese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Registratori di cassa collegati al POS: come fare e le nuove scadenze. PNRR 2026: nuove regole su semplificazioni per cittadini e impreseGovernance rafforzata, semplificazioni amministrative, interoperabilità delle banche dati e novità per giustizia, imprese e cittadini nel nuovo decreto PNRR ... fiscoetasse.com Decreto Semplificazioni PNRR, ecco come cambiano i processi amministrativiTempi ridotti, responsabilità dirigenziale rafforzata e digitalizzazione strutturale dei flussi procedurali e informativi: vediamo le novità introdotte dal DL Semplificazioni PNRR ... agendadigitale.eu Con il Decreto Legge Pnrr arriva la stabilizzazione per gli operatori giudiziari calabresi, ex tirocinanti part-time. Wanda Ferro: «risposta definitiva al precariato» - facebook.com facebook