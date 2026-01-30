Isee carta d’identità e aiuti alle Pmi | tutte le semplificazioni in arrivo

Il governo annuncia nuove semplificazioni per cittadini e imprese. Da ora in poi, non sarà più necessario conservare le ricevute dei pagamenti verso la pubblica amministrazione. La carta di identità potrà essere usata senza scadenza per gli over 70, e arriva anche la tessera elettorale digitale. Queste novità puntano a rendere più facile la vita di chi deve affrontare pratiche burocratiche.

Nel suo ricco capitolo dedicato alle semplificazioni, il nuovo decreto legge sul Pnrr approvato ieri in Consiglio dei ministri fa scattare il meccanismo di acquisizione automatica dei dati Isee da parte di «scuole, università, Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate». In pratica, i beneficiari di bonus e agevolazioni su rette universitarie, tariffe scolastiche o comunali e così via non saranno più tenuti a presentare l’indicatore calcolato autonomamente o con l’aiuto dei Caf, perché la Pa dovrà pescare le informazioni direttamente dalla Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il 29 gennaio 2026, il Governo approva il nuovo Decreto Semplificazioni.

Domani il Consiglio dei ministri esaminerà il decreto Semplificazioni, un pacchetto di norme che mira a rendere più facili alcune pratiche quotidiane per i cittadini.

