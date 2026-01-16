Sabato di A1 femminile | Scandicci–Novara illumina la 20ª giornata Chieri-Vallefoglia profuma d’Europa

La 20ª giornata della Serie A1 femminile di volley si svolge sabato 17 gennaio 2026, avvicinando la fine della regular season. Gli incontri tra Scandicci e Novara e tra Chieri e Vallefoglia rappresentano momenti chiave per la classifica, che inizia a delineare i valori delle squadre. La giornata offrirà spunti importanti per la corsa ai playoff e per le posizioni di rincalzo, con un campionato ancora aperto e incerto.

Inizia ad avvicinarsi la fine della regular season con i suoi verdetti e la 20ª giornata della Serie A1 di volley femminile, in programma sabato 17 gennaio 2026, accompagna il campionato verso la fase decisiva, con la classifica che inizia a restituire indicazioni più stabili sui valori in campo pur lasciando margini di movimento sia nella corsa ai playoff sia nella zona bassa. Il settimo turno del girone di ritorno propone un programma denso, ma l'attenzione è inevitabilmente concentrata sul confronto del Pala BigMat di Firenze tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, sfida che mette a confronto due squadre di alta classifica con obiettivi e necessità differenti.

