Serie A1 femminile | Novara-Milano e Scandicci-Conegliano in una giornata perdere

Nel weekend di Serie A1 femminile, si prospettano partite decisive. Novara e Milano si preparano a sfidarsi in una gara che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. Intanto, a Scandicci, le ragazze di casa affrontano Conegliano in un match che si preannuncia difficile. Sono due incontri che promettono emozioni e che potrebbero vedere alcune squadre perdere punti importanti.

Il weekend che si appresta a prendere forma nel massimo campionato femminile di pallavolo mette in primo piano scontri diretti decisivi per la composizione della classifica. Quattordici formazioni della serie a1 tigotà si sfideranno in due giornate che potrebbero già delineare la posizione delle squadre in vista delle ultime settimane della stagione regolare. Alle 19:00 in esclusiva VBTV, Bergamo, ottava in classifica con 25 punti, ospita la Wash4Green Monviso Volley, penultima con 17 punti, in una sfida casalinga che può avere notevole impatto sulla corsa alla salvezza. A distanza di due ore, alle 21:00, la Rai (oltre a VBTV) trasmette lo scontro diretto per la permanenza in A1 tra Omag-Mt San Giovanni in M.

