PizzAut in corsia fra i pazienti dell’Oncologico

PizzAut, nota per la sua pizza, ha portato il suo laboratorio tra i pazienti dell’Oncologico di Milano. La causa è il desiderio di offrire un momento di allegria ai piccoli ricoverati. Nico Acampora e il suo team hanno preparato pizze insieme ai giovani pazienti, creando un’occasione di condivisione e sostegno. La giornata coinvolge anche i familiari, che assistono all’evento con entusiasmo. La cucina diventa un modo per alleggerire le sfide della malattia.

"Un laboratorio d’amore", la pizza più famosa d’Italia sbarca all’Istituto tumori di Milano e per un giorno la brigata di Nico Acampora cucina con i giovani pazienti dell’Oncologia pediatrica. Un invito arrivato direttamente dalla struttura, eccellenza a livello internazionale, per trascorrere qualche ora di leggerezza accanto ai piccoli pazienti e ai ragazzi che ogni giorno, insieme a medici e infermieri, combattono la battaglia più difficile, quella contro la malattia. PizzAut ha portato un raggio di sole nel reparto e la risposta "ci ha lasciato senza parole - racconta il fondatore delle pizzerie inclusive di Cassina e Monza gestite da giovani autistici -sono stati momenti straordinari di bellezza e di umanità rare e preziose". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

