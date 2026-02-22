Pistoiese tutto facile con la Correggese | il 3-0 alimenta la corsa promozione

La Pistoiese conquista una vittoria convincente contro la Correggese, grazie a tre gol che rafforzano la sua posizione in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e precisione in attacco, sfruttando al meglio le opportunità create durante il match. La vittoria, arrivata con un risultato netto, permette alla Pistoiese di continuare la sua corsa verso la promozione. La prossima partita si prepara già con entusiasmo e ambizione.

Correggio (Reggio Emilia), 22 febbraio 2026 – La Pistoiese travolge 3-0 la Correggese nella venticinquesima giornata del girone D del campionato di serie D. Un successo netto quello degli arancioni, giunto al termine di una prova sufficiente: è bastato poco ai pistoiesi per avere ragione dei reggiani, tecnicamente e tatticamente inferiori. Con questo risultato, la formazione allenata da Cristiano Lucarelli resta al terzo posto della classifica con 53 punti, alle spalle di Desenzano 56 e Lentigione 55. Continua, quindi, la corsa alla promozione diretta in serie C. Sabato prossimo 28 febbraio, la Pistoiese tornerà a giocare allo stadio Marcello Melani di Pistoia: affronterà il Progresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

