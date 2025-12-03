La Pistoiese si riscatta in Coppa Italia | 2-0 alla Correggese e vola in semifinale
Correggio (Reggio Emilia), 3 dicembre 2025 – Superando 2-0 la Correggese a domicilio, la Pistoiese si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, riscattando prontamente il ko casalingo di domenica scorsa nel campionato di serie D con la Pro Sesto. In semifinale affronterà la vincente di Club Milano – Mestre. Gli arancioni, quindi, hanno perso la testa della classifica, ma continuano la propria avventura in Coppa. Partita a senso unico o quasi: la differenza tecnica si fa sentire. All’8’ opportunità per Diallo, che si fa intercettare la conclusione dall’estremo difensore. Al 12’ la replica dei padroni di casa: Lucatti per Berni, che non sfrutta la ghiotta occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
