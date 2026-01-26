Muore investito da un treno a Civitavecchia | rallentamenti di un'ora sulla linea Roma-Pisa

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi della stazione di Civitavecchia, dove un uomo è stato investito da un treno ed è deceduto. La linea Roma-Pisa ha registrato rallentamenti di circa un'ora a causa dell'accaduto. La vicenda ha causato disagi ai pendolari e si sta procedendo con le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Una persona è stata investita nei pressi della stazione di Civitavecchia ed è morta sul colpo: tragedia sulla Grosseto-Roma, rallentamenti sulla linea ferroviaria. Un uomo è morto investito da un treno sulla linea ferroviaria Roma-Grosseto Un uomo è deceduto lunedì 26 gennaio, investito da un treno sulla linea ferroviaria Roma-Grosseto, presso la stazione di Civitavecchia, prima delle 18.

