Piombino Giani alza il muro sulla proroga | Prima il governo rispetti i patti del 2022

Il futuro della Golar Tundra a Piombino si fa oggetto di confronto politico, con Giani che invita il governo a rispettare gli accordi del 2022 prima di considerare eventuali proroghe. La questione solleva attenzione sulla coerenza degli impegni e sulle decisioni che influenzeranno il contesto industriale e occupazionale della zona. La discussione rimane aperta, concentrandosi sui principi e sugli impegni già assunti.

PIOMBINO – Prima di discutere il “quanto”, bisogna discutere il “cosa”. Il futuro della Golar Tundra a Piombino diventa un caso politico aperto. La concessione per la nave rigassificatore sta per scadere e Snam ha già avanzato una richiesta di proroga. Ma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, tira il freno a mano. Il messaggio inviato a Roma è netto: inutile parlare di nuove scadenze se prima non si analizzano i vecchi patti traditi. Al centro della contesa c’è il memorandum d’intesa, quel documento allegato all’autorizzazione dell’ottobre 2022. Conteneva dieci punti precisi. Erano le compensazioni dovute alla città per aver accettato l’impianto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Rigassificatore di Piombino, Giani: “La proroga chiesta da Snam? Prima parliamo del memorandum”Il rigassificatore di Piombino, rappresentato dalla nave Golar Tundra, è al centro di un dibattito sulla proroga richiesta da Snam. Piombino: “guerra” sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: “Governo pensi a un altro porto”A Piombino, la richiesta di proroga di Snam per il rigassificatore Italis Lng ha suscitato dibattito. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Rigassificatore Piombino, Giani: Proroga? Parliamo prima del memorandumRiaprire il tavolo sul futuro della Golar Tundra, la nave rigassificatore Italis Lng, ora ormeggiata nel porto di Piombino, a pochi mesi dalla scadenza ... gonews.it Giani 'senza compensazioni a Piombino niente proroga a rigassificatore'Discutere a un tavolo col governo sulle compensazioni per il territorio di Piombino ritengo che sia premessa per qualsiasi valutazione e discussione successiva: allo stato attuale delle cose, vedendo ... msn.com Mercoledì 21 conferenza stampa di Eugenio Giani sul rigassificatore a Piombino w3.webrt.it/qOvoq x.com La Toscana, con Giani commissario straordinario nominato da Draghi (ai tempi della guerra al via in Ucraina con tanto di "Volete la pace o riscaldamento e aria condizionata accesi) dice no a una proroga nel porto di Piombino: "Non con me commissario". Co - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.