L'articolo analizza le tensioni interne al centrosinistra italiano, concentrandosi sul confronto tra Pina Picierno e Giuseppe Conte. La polemica si accende con accuse che coinvolgono anche Schlein e Orban, evidenziando le divisioni e le strategie politiche in atto. Un momento di forte scontro che riflette le complessità della scena politica italiana.

La bomba Giuseppe Conte deflagra nel centrosinistra ed è soprattutto nel cuore del Partito democratico che si agitano le truppe. L'uscita sull' Ucraina del leader del Movimento 5 Stelle ("Fate fare a Trump") ha sconcertato i più europeisti del Nazareno e di certo le parole dell'ex premier nella serata di mercoledì (sui social ha definito " anime belle " e "farisei" chi lo aveva criticato) non hanno aiutato a ricucire lo strappo, anzi. Basta leggere l'intervista di Pina Picierno sul Corriere della Sera per rendersene conto. "Nel nostro campo non può esserci spazio per un trumpismo o un putinismo mascherati da pacifismo - tuona l'eurodeputata dem, vicepresidente del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pina Picierno spara su Conte per affondare Schlein: "Sta con Orban"

