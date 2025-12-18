Incendio in un appartamento ad Archi | vigili del fuoco in azione domano le fiamme e salvano gli abitanti

Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un incendio ha devastato un appartamento nel quartiere di Archi a Reggio Calabria. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, domando le fiamme e mettendo in salvo gli abitanti. L’episodio ha provocato ingenti danni all’immobile, sottolineando l’importanza della pronta risposta delle forze di emergenza per tutelare la sicurezza dei residenti.

Reggio Calabria, incendio ad Archi. Appartamento distrutto, famiglie messe in salvo - Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un devastante incendio ha colpito un'abitazione nel popoloso quartiere di Archi, a Reggio Calabria, causando danni ingenti e mettendo a rischio la sicurezza deg ... reggiotv.it

Reggio, casa distrutta da un incendio: i Vigili salvano una famiglia con 3 bambini - L'appartamento interessato è andato completamente distrutto, ma è stata evitata la compromissione delle altre abitazioni ... citynow.it

#Incendio in un appartamento i vicini chiamano i soccorsi #Vvf #Cri #IlGiunco - facebook.com facebook

Scoppia incendio in appartamento a Cesenatico: colonna di fumo altissima, muore donna di 55 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.