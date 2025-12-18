Incendio in un appartamento ad Archi | vigili del fuoco domano le fiamme e salvano una coppia con 3 bambini

Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un incendio ha devastato un appartamento ad Archi, nel quartiere di Reggio Calabria. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, domando le fiamme e mettendo in salvo una coppia con tre bambini. L'evento ha causato ingenti danni, ma grazie all'intervento rapido, la sicurezza degli abitanti è stata preservata.

© Reggiotoday.it - Incendio in un appartamento ad Archi: vigili del fuoco domano le fiamme e salvano una coppia con 3 bambini Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un incendio ha colpito un'abitazione nel popoloso quartiere di Archi, quartiere a nord di Reggio Calabria, causando ingenti danni e mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti dell’intero stabile.L'allarme è stato lanciato poco prima dell'una di notte e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Incendio in una capanna agricola a Policiano: Vigili del Fuoco domano le fiamme, nessun ferito Leggi anche: Incendio in via Trobocchetto III: vigili del fuoco domano le fiamme La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incendio distrugge un appartamento a Reggio, in salvo una coppia con tre bambini - I Vigili del fuoco hanno fatto evacuare lo stabile per il fumo, al termine di un intervento durato quattro ore. rainews.it

Reggio Calabria, incendio ad Archi. Appartamento distrutto, famiglie messe in salvo - Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un devastante incendio ha colpito un'abitazione nel popoloso quartiere di Archi, a Reggio Calabria, causando danni ingenti e mettendo a rischio la sicurezza deg ... reggiotv.it

Reggio, casa distrutta da un incendio: i Vigili salvano una famiglia con 3 bambini - L'appartamento interessato è andato completamente distrutto, ma è stata evitata la compromissione delle altre abitazioni ... citynow.it

#Incendio in un appartamento i vicini chiamano i soccorsi #Vvf #Cri #IlGiunco - facebook.com facebook

Scoppia incendio in appartamento a Cesenatico: colonna di fumo altissima, muore donna di 55 anni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.