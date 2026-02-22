Piedi leggeri sull' acceleratore | ecco la mappa dei controlli della Polizia locale per la settimana

La Polizia locale di Forlì ha intensificato i controlli sulla velocità, a causa degli incidenti recenti nelle strade principali. Durante l’ultima settimana di febbraio, gli agenti hanno effettuato numerosi controlli con apparecchiature di rilevamento lungo le arterie più trafficate. Le verifiche puntano a ridurre le infrazioni e migliorare la sicurezza stradale. La presenza costante degli agenti si fa notare in vari punti della città, soprattutto nelle zone ad alta densità di traffico.

Proseguono i controlli sulla velocità da parte della Polizia locale di Forlì, che nell’ultima settimana di febbraio ha programmato una serie di verifiche con strumentazioni di rilevamento lungo alcune delle principali arterie del territorio comunale. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza stradale volte a ridurre il rischio di incidenti e a promuovere il rispetto dei limiti di velocità. Il calendario dei controlli prevede diversi punti della città e delle aree limitrofe, spesso interessati da traffico sostenuto sia urbano sia di attraversamento. Nella giornata di lunedì 23 febbraio, gli agenti saranno impegnati lungo la Statale 67, una delle direttrici più trafficate della zona. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

