Autovelox la Polizia Stradale contro gli eccessi di velocità | ecco la mappa dei controlli a Messina
La Polizia Stradale di Messina intensifica i controlli sulle autostrade. Da domani a venerdì, sono previste pattuglie in azione lungo l’A18 e l’A20, con l’obiettivo di fermare gli eccessi di velocità. I controlli sono più frequenti e mirati, per cercare di ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza sulla strada.
Dal 9 al 15 febbraio 2026 autostrade A18 e A20 sotto la lente con verifiche sul rispetto dei limiti, per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti Controlli serrati sulle autostrade della Città Metropolitana di Messina. La Polizia Stradale, Compartimento Sicilia Orientale – Sezione di Messina, ha reso noto il calendario dei servizi di rilevamento della velocità programmati dal 9 al 15 febbraio 2026 sulle tratte A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo, nei tratti maggiormente interessati da incidenti. L’iniziativa, spiegano gli operatori, vuole essere un invito agli automobilisti a moderare l’andatura, rispettando i limiti e riducendo così il rischio di sinistri stradali.🔗 Leggi su Messinatoday.it
