Picchia la madre e fugge a Civitanova Marche 20enne trovato morto in mare | si sarebbe gettato dal porto

Un ragazzo di 20 anni ha aggredito la madre prima di scappare e gettarsi in mare a Civitanova Marche. La donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita ed è in coma, mentre il giovane è stato trovato senza vita nel porto. La polizia indaga sulle cause dell’episodio, che ha sconvolto la comunità locale. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi.

Morto il 20enne del Maceratese scappato da casa dopo aver picchiato brutalmente la madre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sulla base delle immagini di videosorveglianza, il ragazzo si sarebbe gettato in mare nel porto di Civitanova Marche, dove è stato trovato il suo corpo senza vita. La donna è ricoverata in gravi condizioni e tenuta in coma farmacologico. La brutale aggressione contro la madre Le ricerche nelle acque davanti al porto di Civitanova Marche sono scattate sabato 21 febbraio, dopo la fuga in auto del 20enne dalla casa di Pollenza, in provincia di Macerata, dove viveva con la famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

