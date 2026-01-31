Interventi stradali nel cuore del centro storico cambia la viabilità | le disposizioni

Dalle otto di lunedì 2 febbraio, le strade del centro storico di Ferrara cambiano volto. Il Comune ha deciso di mettere in senso unico via Beatrice II d'Este, da via Porta d'Amore verso via del Gambone, per permettere i lavori di riparazione di una voragine. I cittadini devono fare attenzione, perché le deviazioni coinvolgono il traffico quotidiano nel cuore della città.

Previsto il divieto di fermata su entrambi i lati. Modifiche in programma fino a fine cantiere Cantieri in città. Dalle 8 di lunedì 2 febbraio sarà istituito il senso unico di marcia in via Beatrice II d'Este, a Ferrara, da via Porta d'Amore verso via del Gambone, per consentire l'esecuzione di lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il ripristino di una voragine stradale. Previsto anche il divieto di fermata su entrambi i lati. I provvedimenti resteranno in vigore fino al termine degli interventi sulla carreggiata. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

