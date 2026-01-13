Porto Corsini Ancisi LpRa | Traffico esorbitante per terminal crociere 600mila mezzi l' anno Serve piano di interventi

Il crescente afflusso di mezzi legato al nuovo terminal crociere di Porto Corsini, con circa 600.000 veicoli annui, solleva preoccupazioni sulla viabilità locale. La necessità di un piano di interventi mirati è fondamentale per gestire efficacemente il traffico e garantire la sicurezza e la qualità della vita dei residenti e degli utenti. La questione richiede attenzione e soluzioni concrete per un equilibrio sostenibile tra sviluppo e tutela del territorio.

"Porto Corsini stremata dal traffico crociere" - Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), ha presentato una proposta di mozione al consiglio comunale. ilrestodelcarlino.it

Porto Corsini, interventi sul traffico. Dissuasori in via Molo Sanfilippo. E limite dei 30 lungo tutta la strada - Questa prima azione però non accontenta la Pro loco: "Così si risolve solo il problema della ... ilrestodelcarlino.it

Zigolo delle Nevi dal nord alle nostre spiagge Porto Corsini 1/500 f 7.1 iso 160 ef400mm Ph Massimo Pieni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.