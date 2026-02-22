piano mattei la scommessa vinta tra geopolitica pragmatismo e politica la lettura di fracchiolla

Il Piano Mattei nasce dalla volontà di rilanciare l’indipendenza energetica del paese, ispirandosi alle strategie di Enrico Mattei. La proposta mira a rafforzare le fonti di approvvigionamento e a ridurre la dipendenza dall’estero. La decisione deriva anche dalla crescente pressione internazionale e dalla necessità di tutelare gli interessi nazionali. Questa iniziativa coinvolge diverse istituzioni e imprese, che stanno valutando i passaggi per attuare il progetto. La discussione si concentra sulle modalità di attuazione e sui possibili sviluppi futuri.

Il Piano Mattei si ispira alla figura di Enrico Mattei, un grande italiano, eroe nazionale indiscusso, partigiano bianco, capitano d’impresa che ha contribuito al successo della formula politica di governo del centro-sinistra e al Miracolo economico, con la sua azione nell’Eni. Il Piano c onsente all’Italia il recupero di una posizione di centralità geopolitica nel Mediterraneo Allargato e con l’Africa, propon endosi di alimentare l’azione strategica dell’Eni che, sotto la guida di Descalzi, continua l’opera del suo fondatore, promuovendo nel mondo l’interesse nazionale italiano. A l Summit di Addis Abeba Italia-Africa del 1 3 febbraio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato un bilancio molto positivo sull’avanzamento dei lavori all’inizio del terzo anno di attività. 🔗 Leggi su Formiche.net

Piano Mattei, l'Italia guida la rinascita dell'Africa. Meloni: "Un patto tra nazioni libere, scommessa vincente"Il governo italiano ha lanciato il Piano Mattei, puntando a rafforzare i rapporti con l’Africa, e Giorgia Meloni ha definito questa iniziativa “un patto tra nazioni libere” volto a cambiare il modo di collaborare.

Piano Mattei, la scommessa africana di Meloni: ad Addis Abeba l’Italia ridefinisce il proprio ruolo globaleGiorgia Meloni è arrivata ad Addis Abeba per promuovere il Piano Mattei, una strategia voluta dall’Italia per rafforzare i rapporti con l’Africa.

