Piano Mattei la scommessa africana di Meloni | ad Addis Abeba l’Italia ridefinisce il proprio ruolo globale

Giorgia Meloni è arrivata ad Addis Abeba per promuovere il Piano Mattei, una strategia voluta dall’Italia per rafforzare i rapporti con l’Africa. La premier ha spiegato che il progetto mira a creare alleanze tra paesi sovrani, basate sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione. La visita si inserisce in un quadro più ampio di iniziative italiane volte a consolidare il ruolo nel continente africano, con particolare attenzione alle opportunità economiche e alle partnership strategiche.

Un "patto tra nazioni libere che scelgono di lavorare insieme perché si fidano l'una dell'altra". Con queste parole, Giorgia Meloni, arrivata ad Addis Abeba dopo il vertice europeo sulla competitività, ha sintetizzato il significato politico più profondo del Piano Mattei, lo strumento con cui l'Italia tenta di ridefinire la propria presenza in Africa. Non si tratta soltanto di una formula evocativa, ma di una precisa strategia geopolitica che mira a trasformare il tradizionale rapporto tra Europa e continente africano in una relazione fondata su reciprocità, interessi condivisi e fiducia politica.