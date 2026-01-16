I 50 anni di Morfeo | Sono a metà strada senza calcio? Con mio padre nei campi

Domenico Morfeo celebra oggi i suoi 50 anni, un traguardo importante che segna metà del suo percorso di vita. In questa occasione, riflette sul rapporto con il padre e sui ricordi legati ai campi, tra semplicità e radici profonde. Un momento di bilancio e di prospettiva, che invita a guardare avanti con serenità e consapevolezza. Auguri a Morfeo per questa tappa significativa.

L'ex fantasista del Parma ripercorre il suo cammino cominciato presto: casa lasciata a 12 anni per inseguire il pallone, un’infanzia normale, la scuola, la famiglia, il talento, la fantasia, le scelte, qualche rimpianto forse, ma nessun rimorso «Ho avuto un’infanzia tranquilla. Sono andato via di casa a 12 anni perché sono entrato nel Settore Giovanile dell’Atalanta. Mia madre lavorava da commercialista e mio padre era un commerciante di prodotti agricoli. Se non avessi fatto il calciatore? Sarei andato a lavorare nei campi con mio padre. Mi sono diplomato come geometra, quindi un titolo di studio lo avevo». 🔗 Leggi su Parmatoday.it

