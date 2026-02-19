Artigiani a rischio estinzione? L' allarme in Puglia | Il 50% delle figure professionali è difficile da trovare
In Puglia, il settore artigiano rischia di scomparire a causa della mancanza di lavoratori qualificati. Secondo le stime, oltre il 50% delle figure professionali richieste è difficile da trovare. Questa carenza colpisce soprattutto le piccole imprese, che faticano a trovare personale competente. La causa principale sembra essere il calo di interesse tra i giovani verso le professioni manuali. Molti artigiani segnalano che le nuove generazioni preferiscono lavori digitali o più sicuri. La situazione preoccupa chi lavora nel settore da anni.
“La difficoltà nel reperimento di personale qualificato da parte delle imprese, specie quelle di piccole dimensioni o artigiane, è ormai un tratto distintivo del mercato del lavoro degli ultimi anni. Non è un problema di facile soluzione perché è frutto di un incastro tra fattori strutturali, demografici e culturali. In Puglia abbiamo norme all’avanguardia che però scontano un’attuazione parziale o assente: una strategia organica è urgente e non più rinviabile”. È questo l'allarme lanciato dal presidente di Confartigianato Imprese Puglia, Michele Dituri. L’Ufficio Studi dell'associazione di categoria degli artigiani stima che in Puglia, tra posti vacanti e difficoltà di reperimento, “oltre il 42% della manodopera necessaria sia quasi introvabile”.🔗 Leggi su Baritoday.it
Offerte di lavoro, Iperal in cerca di 50 figure professionali: come candidarsiIperal, importante realtà della grande distribuzione, sta cercando circa 50 figure professionali da inserire nei propri iperstore.
Stop alle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw, imprese e artigiani lanciano l'allarme: "Sicurezza delle famiglie a rischio"Le imprese e gli artigiani italiani lanciano un forte allarme riguardo alla possibile sospensione delle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw, temendo un impatto sulla sicurezza delle famiglie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Artigiani a rischio estinzione? L'allarme in Puglia: Il 50% delle figure professionali è difficile da trovareLa crisi del settore è evidenziata da Confartigianato Imprese Puglia, che ha analizzato i dati raccolti dall'Ufficio Studi dell'associazione di categoria: più del 42% della manodopera necessaria risul ... baritoday.it
Artigiani a rischio estinzione, mozione di BrunelliI mestieri storici di Città di Castello rischiano l’estinzione: dai falegnami ai ceramisti, manca il ricambio generazionale. Una mozione del consigliere Pd Brunelli impegna ora la Giunta a un piano di ... teletruria.it
I paesi che producono coltelli contro il nuovo decreto sicurezza: “A rischio i nostri artigiani” x.com
Nei capannoni degli artigiani dei sogni, le tradizioni popolari resistono grazie a una passione tramandata di generazione in generazione. Oggi fanno i conti con spopolamento, aumento dei costi e norme sempre più stringenti che ne mettono a rischio il futuro facebook