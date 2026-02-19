Artigiani a rischio estinzione? L' allarme in Puglia | Il 50% delle figure professionali è difficile da trovare

In Puglia, il settore artigiano rischia di scomparire a causa della mancanza di lavoratori qualificati. Secondo le stime, oltre il 50% delle figure professionali richieste è difficile da trovare. Questa carenza colpisce soprattutto le piccole imprese, che faticano a trovare personale competente. La causa principale sembra essere il calo di interesse tra i giovani verso le professioni manuali. Molti artigiani segnalano che le nuove generazioni preferiscono lavori digitali o più sicuri. La situazione preoccupa chi lavora nel settore da anni.

“La difficoltà nel reperimento di personale qualificato da parte delle imprese, specie quelle di piccole dimensioni o artigiane, è ormai un tratto distintivo del mercato del lavoro degli ultimi anni. Non è un problema di facile soluzione perché è frutto di un incastro tra fattori strutturali, demografici e culturali. In Puglia abbiamo norme all’avanguardia che però scontano un’attuazione parziale o assente: una strategia organica è urgente e non più rinviabile”. È questo l'allarme lanciato dal presidente di Confartigianato Imprese Puglia, Michele Dituri. L’Ufficio Studi dell'associazione di categoria degli artigiani stima che in Puglia, tra posti vacanti e difficoltà di reperimento, “oltre il 42% della manodopera necessaria sia quasi introvabile”.🔗 Leggi su Baritoday.it

