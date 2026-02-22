Pian delle Fornaci applauso per Saro In pista doppia zampata di Zedde Ma i giovani provano ad emergere

Saro riceve applausi a Pian delle Fornaci dopo aver dimostrato grande abilità in gara. La sua vittoria deriva da una strategia efficace e da una buona concentrazione. Zedde, invece, realizza due mete che sorprendono il pubblico presente. I giovani atleti cercano di farsi spazio, sfidando i più esperti. La competizione si anima con azioni veloci e intensi scontri sul campo. La partita prosegue con ritmo serrato e tante emozioni.

di Laura Valdesi Ha proprio ragione Giuseppe Zedde: Pian delle Fornaci (per lui) è un gioco da ragazzi. Il successo ieri su Charly brown, un cavallo a cui questa pista è sempre piaciuta, è stato bello. Altrettanto la vittoria arrivata per il fantino anche nella quarta corsa su Fior, mezzosangue di scuderia che ha ’rotto il ghiaccio’ con le corse nella maniera migliore. A guardare babbo Giuseppe anche il piccolo Dario che il fantino saluta a bordo pista prima della premiazione, dandogli il cinque. Doppietta dunque per vincitore dell’Assunta 2025 che conferma a tutti che avere 43 anni non pesa affatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it Quelle domeniche affollate all’ippodromo. Pian delle Fornaci, ritratto di un’epocaLe domeniche all’ippodromo di Pian delle Fornaci rappresentano un ricordo di un’epoca passata, quando le famiglie senesi si riunivano per assistere alle corse pomeridiane. Corse, stagione anticipata. Il 21 tutti a Pian delle Fornaci. Primo marzo a MonteroniLaura Valdesi di Siena riferisce che la stagione delle corse inizia con largo anticipo, grazie alla gara di Pian delle Fornaci in programma sabato 21 febbraio, un evento spinto anche dalle temperature più miti di quest’anno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pian delle Fornaci, applauso per Saro. In pista doppia zampata di Zedde. Ma i giovani provano ad emergere; Palio, il ricordo di Saro Pecoraro detto Tristezza di Roberto Bonucci. Corse a Pian delle Fornaci in onda lunedì 23 febbraio su Siena TvE’ in programma sabato prossimo 21 febbraio 2026 il primo appuntamento con le corse a pelo al galoppatoio di Pian delle Fornaci, organizzato da Sigerico, in collaborazione con l’Associazione proprieta ... radiosienatv.it Prima giornata di corse a Pian delle Fornaci, oltre mille presenzeUna giornata di sole apre la nuova stagione per il mondo dei cavalli a Siena. Al galoppatoio di Pian delle Fornaci oltre mille persone presenti oggi per il primo appuntamento con le corse organizzato ... radiosienatv.it Corse a Pian delle Fornaci – le foto Successo di pubblico per il primo appuntamento dell’anno con le corse a pelo al Galoppatoio di Pian delle Fornaci, organizzate da Sigerico. Nove le batterie andate in scena oggi, per un totale di 86 cavalli. Tra i fantini, bene - facebook.com facebook Corse a Pian delle Fornaci, bis di Zedde: i "vecchi" non mollano - La fotogallery di Nicolò Ricci gazzettadisiena.it/corse-a-pian-d… x.com