Le domeniche all’ippodromo di Pian delle Fornaci rappresentano un ricordo di un’epoca passata, quando le famiglie senesi si riunivano per assistere alle corse pomeridiane. La fotografia di Augusto Mattioli, risalente alla fine degli anni Settanta, cattura l’atmosfera di quegli eventi, testimoniando un momento di convivialità e tradizione che ancora oggi rimane nel ricordo della comunità.

C’è una canzone di Fossati-Prudente cantata da Gianni Morandi che dice: "La mia gente dove va, che tempo fa sulla sua strada." che è la colonna sonora ideale per questa foto, fine anni settanta, di Augusto Mattioli che mostra i senesi attenti a una corsa pomeridiana e domenicale a Pian delle Fornaci. Vestiti e atteggiamenti piuttosto lontani da oggi, dove tutto appare molto snob e qui invece l’aria odora di casareccio, di sugo fatto in casa mentre sul comò è domenica, lo si capisce dalla busta rosa con dentro le paste. Una Siena lontana con quei protagonisti oggi perlomeno anziani o in odore di esserlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Quelle domeniche affollate all'ippodromo. Pian delle Fornaci, ritratto di un'epoca

